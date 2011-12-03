Китайский J-Link v8

Опубликовал(а): в: 3 декабря 2011 Оставить комментарий57 комментариев Перейти к комментариям

Купил такую штуку на Aliexpress.com за $19.99. Примерно через месяц пришла посылка.
Качество платы порадовало, а вот пластик — ужасен( Кривой и с неприятным запахом. Кабель USB тоже не оч. пориятно пахнет)
Попробовал отладку STM32 по SWD — отлично!
Что касается слетающей прошивки — в коплекте пришла болванка, записанная до отказа стафом, в том числе прошивка и инструкции. Там два способа, один через JTAG который разведен, но не распаян (нет контактов и резисторов), и через загрузчик, правда я особо не вникал.
Я думал придется искать кейген для лицензии, но оказалось, в девайсе все лицензии уже зашиты — красота!

Серийной номер замазал, хотя зря, он не совпадает с реальным никак) Пласти кривой, ножки забили наклеить, но ничего, у меня от хаба остались)

Внутри

После пары тестов сразу вскрыл посмотреть.

Все аккуратно залужено, флюса не видно, давольно приятно.
На борту — AT91SAM7S64 и пара микросхем логики SN74ALVC164245.

В работе

Перед каждым действием предложение обновить прошивку — долго терпел, но потом согласился. Конечно странно, что на диске был софт версии 4.24, а прошивка гораздо старее.

Несколько мину в напряжении и ура, все прошло успешно! Прошивка была конца 2009 года. Все работает.

Дальше поставил последнюю версию J-Link, запустил коммандер, еще небольшое обновление и все отлично!

Что касается частоты SWD, то работают почти все до 2000 кГц и 4000 кГц. Хотя у меня отладка всегда стартует на 2000 кГц.

Очень приятно, что присутствуют такие вещи, как датчик напряжения таргета и датчик потребления тока.

Стафф

Продавец постарался подзавязку набить болванку. Во всем ее содержимом я не разобрался, хотя гугл транслейт мне помог в понимании китайского)

Болезнь китайских клонов — слетающая прошивка. Об этом позаботился продвиц и включил инструкции по прошивке и саму прошивку.

Предлогается два пути прошивки — через JTAG или SAM-BA. Разъем JTAG разведен. но нет ни контактов, ни резисторов, как можно видеть на фотках выше.

Я немного посмотрел инет и узнал, что для входа в режим программирования SAM-BA необходимо:
— кварц на 18.432 МГц, чтобы работать по USB — он установлен
— подтянуть пины TST, PA0, PA1, PA2 к высокому уровню не менее, чем на 10 секунд
— дальше, возможно отлючить питание и снова его подать
— прошить через утилиту

Скачать:
Прошивка V7 без ID bin hex
Прошивка V8 без ID bin hex
Прошивка v8 с ID 12345678 (j-link jlink v8 firmware) bin hex
Инстукция JTAG
Инструкция SAMBA
AT91-ISP v1.13

SAM-BA на сайте Atmel

Софт качается запросто с сайта произодителя при вврде любого серияника.

После прошивки сирийник (если его нет) выставляется в J-Link коммандере.

Образ китайского диска из комплекта (будет позже…)

И отдельно файлы http://depositfiles.com/files/wklopj39d

Сайт создателя http://www.armjishu.com/ — пустой
Магазин, указанный в посылке http://shop57926239.taobao.com/ с САБЖем за 75 чегото
Вот тут есть его девайс, в том числе и САБЖ за 80 чегото

Самоделки DIY j-link обсуждаются здесь:
Тут меня подтолкнули на написание этого безобразия
Страничка эмбеддера — Самодельный отладчик для ARM (j-link v5)
Китаёза-Link — Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru
Схема J-Link v7
Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)

Нашел разводку платы

И зачем нужна вторая микросхема

Стоимость AT91SAM7S64 — 250 рублей
Две штуки SN74ALVC164245DL — еще 100 руб
Плюс SMD разъемы, шлейф, кабель USB, корпус, уйма рассыпухи, плату травить… Самому делать будет дороже)
Дешевле — ST-Link, но прошивка только Versaloon, оригинальную никто не вытащил. А это значит отладка OpenOCD только в эклипсе или вообще GDB.

По поводу ошибки J-Link clone
Разъяснения по этому поводу даны тут: http://blog.fxdteam.com/?p=263
Забанены серийники: 11111117, 805306163, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001, 24446459 и т.д.
Выход из положения:
1. http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
2. Выбираем 4.24f (На начало 2018 года скачать возможности больше нет. Нашел у себя 4.24a)
3. Вводим любые 8 цифр
4. Скачиваем и устанавливаем
5. Ищем по всем жестким дискам файл JLinkARM.dll и заменяем его старым файлом из c:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V424f\JLinkARM.dll
(IDE может использовать собственную dll, например c:\Keil_v5\ARM\Segger\JLinkARM.dll)
Проверено на Windows 8.1 x64

UPD Роман (https://www.diytronic.ru/) любезно поделился старыми версиями для Linux x86_64
На всякий случай продублировал на Google Drive

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57 Комментарии。

  1. Алексей 10 января 2012 в 10:55

    Огромное спасибо дружище! Слетела у меня прошивка, какраз был нужен бинарник.

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  2. Алексей 10 января 2012 в 12:33

    Все получилось, восстановил свой китайский девайс до 8 версии. Пришлось перевести инструкцию с китайского. В моем случае было две не распаянных перемычки.
    1. Воткнул в USB шнурок и замкнул пинцетом на 30сек место первого джампера — чтоб до конца очистить память. Отсоединил шнурок.
    2. Воткнул в USB -замкнул второй джампер на 30сек — восстановил загрузчик.
    3. Поставил софт для «платы разработчика» на таком же контроллере.
    J-link определился как эта плата и сам-бой прошил бинарник. Поставил софт Сеггера и автоматически обновил.
    Все работает ок!
    Респект автору за труды!

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    • admin 10 января 2012 в 18:49

      Расскажите, в какой инструкции нашли, и где находятся джамперы?
      На очистку вижу в инструкции по JTAG, а по загрузчику вот нет.

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  3. Алексей 13 января 2012 в 6:36

    Приветствую! На второй картинке в мануале по JTAG- это моя версия платы. Там одно посадочное место обведено красным кругом, а второе почему-то нет. Посадочные места рядом с маркировками кондеров С2 и С3. Так вот сначала замыкаются дорожки джампера между маркировками С3 и С4 — это приводит к стиранию всей памяти вместе с загрузчиком. Далее ОС вообще не видит девайс (пишет устройство USB не опознано).
    Далее замыкаются контакты джампера рядом с С2 — восстанавливается оригинальный загрузчик. Вот перевод пункта из мануала по SAM-BA.
    [[[ 步骤 2 恢复 BOOT
    再次上电,(因固件已经擦除,此时 USB 出现不可识别的设备,不必理会)
    拉高 TST(短接跳线)
    等待 10 秒(实际测得最好等 25 秒以上).
    断电.
    恢复 TST.» — Шаг 2 для восстановления BOOT
    Включите снова, (потому что прошивка была стерта, то есть не может распознать USB-устройств, не беспокойтесь)
    Тянули TST (короткая перемычка)
    Подождите 10 секунд (измеряемого лучшие 25 секунд и более).
    Выкл.
    Восстановление TST. ]]]

    Далее программируем через самбу.

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  4. Алексей 13 января 2012 в 6:51

    Есть кстати еще способ восстановления самбой через UART, UART может эмулировать JTAG. Нужно подпаяться к 35 и 34 ножке контроллера Tx and Rx (лучше не напрямую к чипу, а вызвонить дорожки и к ним). И в самбе выбрать соответствующий COM порт, а не USB, но скорость будет низкая.

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  5. ACE 15 февраля 2012 в 23:15

    Огромное спасибо за прошивку и Алексею за инструкцию по восстановлению, помогло!

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    • mag 20 января 2016 в 8:02

      Доброго времья суток ув.мастера. есть у меня программатор j link v8. Пару раз прошивал на нем принтеров. Вчера где то не так попаял и плата сгорела. Посла программатор не встал опрелелять аппаратов. Пишет: устр swd не обнаружена. Не нашел ядро. AIRprint 0x00000000. В чем может быт проблема, подскажите пжл.

      Ответить
  6. Евгений 20 февраля 2012 в 15:57

    Слетела прошивка. Через SAM-BA прошил на SN-1. Не могу теперь поменять, ни залить свежую прошивку — программатор определяется, но не обновляется. Помогите советом.

    Ответить
    • admin 20 февраля 2012 в 18:09

      Я думаю стоит еще раз попробовать отчистить прошивку и прошить заново прошивкой с забитым серийником, если не пойдет, то опять сбросить и прошить без серийника.

      Ответить
  7. rinat 21 марта 2012 в 5:16

    поправте ссылки
    Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)

    Ответить
  8. IVAN 22 июня 2012 в 18:16

    Cегодня плучит j-ink чинский.Попробовал обновить
    он заблокировался. Проделал написанное выше со всеми тремя прошивками результат тотже ,до обновления пашет после обновления пропадает
    конект. Может кто что подскажет?
    fonivan@mail.ru

    Ответить
  9. kirill 21 июля 2012 в 5:10

    поправьте пожалуйста ссылки
    «Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)»

    обе ссылки на схему .pdf
    http://dl.dropbox.com/u/40556751/j-link/ourdev_481293.pdf

    Ответить
  10. Slava 27 августа 2012 в 17:28

    Здравствуйте.
    Получил китайский j-link с aliexpress, но диск уже не присылают 🙁
    Поставил segger v4.52b видит его вроде без глюков, под рукой была плата с sam7x, заливает и читает нормально, больше ничего не пробовал, но просит обновится, а обновляться страшно.
    Вопрос нужно обновится до или выше 4.10 для работы с keil, как я понял нужно ставить 4.24 с ссылки тут и согласится обновить?
    Вы бы не могли этот диск куда-«нить» выложить?

    Ответить
    • admin 27 августа 2012 в 17:43

      1. Установите последнюю версию программы, согласитесь на обновление.
      2. Удалите ПО, установите ПО версии 2.24.
      Но ничего не могу обещать. Не хотите рисковать — установите 2.24 и обновитесь, все будет работать наилучшим образом.
      Все что было интересного на диске, я в этой записи выложил.

      Ответить
      • Slava 27 августа 2012 в 18:32

        Спасибо за оперативный ответ 🙂
        Качаю 2.24а, попробую поставить и обновить ей j-link.
        У них на сайте есть версии 2.24b,c,d,e,f, Вы их не пробовали?

        Ответить
        • admin 27 августа 2012 в 19:03

          Нет. Попробуйте. Потом поделитесь опытом)

          Ответить
          • Slava 28 августа 2012 в 20:02

            Поставил 4.24а, обновил нормально, дальше терпения хватило до 2.24d :), обновиться не просит, эксперименты закончились на 4.36l, пока проблем нет, так и оставил.
            спасибо за данную статью 🙂

  11. sergey 4 сентября 2012 в 15:52

    Привет ,подскажите у вас на картинке где j-link
    control Panel значение Endian Little 3.25V ,у меня
    постоянно 0V и горит красным ,а не зеленым. И еще
    как добраться до этого окна в 4.24 . В версии 4.42
    в configurator exec showcongig работает ,а в 4.24
    пишет error comand .

    Ответить
    • admin 4 сентября 2012 в 17:27

      Отображается напряжение на пине Vref. Он обязательно должен быть подключен к напряжению питания целевого контроллера. По поводу окна ничего не могу подсказать.

      Ответить
  12. demiurg_spb 6 сентября 2012 в 7:52

    После обновления прошивки до v4.52с стал матерится, что мол у вас клон и идете далеко в лес… Почитал тырнет, оказывается для восстановления работоспособности достаточно откатиться к старой версии JLinkARM.dll у меня была v4.15n и о чудо заработала хреновина.

    Ответить
  13. Antonn 28 сентября 2012 в 19:19

    😆 Слетела прошивка вот на таком же китайском j-link. Поставил прошивку V8 без ID, обновил, теперь работает даже на версии 4.54! Спасибо!

    Ответить
  14. vasyaod 10 октября 2012 в 6:04

    Автору и первому комментатору респект. Прошивка слетела на ровном месте, восстановил по инструкции.
    😀

    Ответить
  15. Anatolii61 28 октября 2012 в 6:18

    Получил из Китая клон J-Link V8. Диск с софтом пришёл неисправный. Подскажите, где скачать J-Link V4.24. Спасибо.

    Ответить
  16. admin 28 октября 2012 в 8:37

    http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
    качайте любую версию
    вместо серийника — восемь любых цифр

    Ответить
  17. Андрей 5 ноября 2012 в 11:34

    Все сделал по инструкции. Сначала Erase потом всстановление Dootloader’a Самба не видит.

    Ответить
  18. judor 8 декабря 2012 в 23:53

    подскажите , как попасть в контроль панель как на скринах в шапке .

    Ответить
  19. Миша 29 января 2013 в 12:48

    прошивку ST-Link кстати вытащили на easyelectronix, если кому интересно

    Ответить
  20. Вячеслав 8 мая 2013 в 19:58

    Здравствуйте .Недавно приобрел jlink v8 для работы с tms470. Практики работы с этим устройством 0!!!В нете просмотрел очень много всего но толком ничего конкретного а сдесь ближе к теме,и потому прошу совета; как правильно установить и проверить его работоспособность,если это возможно.

    Ответить
  21. Женя 19 мая 2014 в 18:22

    Доброго дня мне нужно прошить JS28F128J3D75 http://www.carctools.ru/index.php/ru/shop-ru/shop-ru-2/for-repair/fl_js28f128j3d75140227141826140227141916
    я им смогу ета сделать ?

    Ответить
  22. teste 8 августа 2014 в 18:02

    Hi
    what windows version you need XP or win7?
    I have accidentally deleted the firmware
    thank you

    Ответить
  23. Pit 31 августа 2014 в 5:21

    все прискорбно.. после замыкания эрайз включаем питание .. отключаем питание размыкаем клеар .
    все чистый чип..

    далее замыкаем тест включаем питание на 10 сек.. отключаем питание размыкаем. включаем питание..
    находится устройство ставим драйвера..
    далее самбой подсовываем прошивку..
    и вуаля все работает кроме отладки…
    отладка только в иаре…
    мля.. помогите с лицензией.. как востановить..

    Ответить
  24. AleksD 13 октября 2014 в 12:19

    На electronics.ru я выложил прошивку 4.88 от 17.07.2014 если кому надо http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59841&st=540

    Ответить
  25. winxp 27 октября 2014 в 14:06

    Hello people, I can not install the driver
    thank you

    Ответить
  26. Владимир 28 октября 2014 в 6:47

    PЗдравствуйте товарищи! Тут такое дело… в китайском заряднике IMAX B6AC+ есть китайский микроконтроллер NUVOTON M0517LBN, так вот, если кто может помочь залить прошивку в него буду благодарен. Программер ради этого покупать не хочу, задача разовая, сам я не специалист по контроллерам, а вариант наставить зарядник на путь истинный есть https://groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/VATJQ4-GpVE%5B1-25-false%5D

    Ответить
  27. zhenux 10 января 2015 в 6:42

    Алгоритм для перепрошивки по SAM-BA:
    1. Отключить от USB
    2. Перемычка на Erase
    3. Подключить к USB
    4. Ждать 25 сек.
    5. Отключить от USB
    6. Убрать перемычку Erase
    7. Перемычка на TST
    8. Подключить к USB
    9. Ждать 25 сек.
    10. Отключить от USB
    11. Подключить к USB
    12. Запустить SAM-BA(выбираем нужный COM и board: at91sam7s64-ek), передать v8_ID-___.bin
    13. Отключить от USB
    14. Подключить к USB –> Должен определиться как J-link
    15. Запустить j-link commander
    16. Отказаться от обновления прошивки
    17. В командной строке пишем (в качестве серийного номера 8 рандомных цифр): Exec SetSN=XXXXXXXX
    18. Закрыть j-link commander
    19. Отключить от USB
    20. Подключить к USB
    21. Запустить j-link commander
    22. Согласиться обновить прошивку
    23. Пользуемся J-Link PLUS V8

    Ответить
    • admin 10 января 2015 в 8:41

      Спасибо за подробный алгоритм. Я думаю, между 10 и 11 пунктом не хватает «Убрать перемычку TST».

      Ответить
    • Александр 17 августа 2015 в 12:53

      Извиняюсь, по 12 пункту не въеду, что значит «выбираем нужный порт» ? Если я выбираю из предлагаемых СОМ портов, то пишет «no valid processor ID found», если выбираю предлагаемый \jlink\ARM0, то пишет, что напруга менее 1 вольта. Процессор естетственно выбираю правильно (at91sam7s64-ek).

      Ответить
    • mig099 30 октября 2015 в 10:10

      12. Запустить SAM-BA ( не включаем лок(lock) флеш после прошивки)

      Ответить
  28. Василий 14 февраля 2015 в 18:49

    Экспериментировал со своим и получил интересный результат. После покупки при первом подключении в Keil обновил прошивку до 4.80. прошло время и появилась новая версия Keil и с ней прошивка 4.96. Прошил и девайс умер. Залил через SAM-BA китайскую прошивку. Девайс ожил обновил на версию 4.80. Думаю дай попробую по новей 4.88 прошиваю через J-Link Configurator и девайс умирает. У меня появились подозрения. После прошивки SAM-BA спрашивает заблокировать что то там. Я ей говорю нет. И еще когда обновление прошивки проходит удачно в самом начале на нем тухнет лампочка, а когда не удачно нет. И еще во всех случаях неудачного обновления оно было вторым. Решил проверить и правда. Например Китайская -> 4.80 -> 4.96 Не прошло на 4.80 обновился, а при попытке обновиться на 4.96 умер. Попробовал с китайской напрямую на 4.96 и он обновился без вопросов. Во всех экспериментах получалась, что вторая прошивка его убивала заливал китайскую с диска (версию не смотрел) и без проблем обновлялся на любую которая под руку попадала (4.88, 4.90, 4.96g).

    Ответить
  29. Reystlin 16 февраля 2015 в 5:02

    Купил китайский клон, юзал некоторое время и он вдруг решил умереть, слетела прошивка.
    обновил в соответствии с инструкцией от zhenux , файл прошивки брал из статьи «Прошивка V8 без ID bin» вписал серийник, обновил софт
    никк не желает работать отладка
    как заставить её работать?

    Ответить
  30. Сергей 17 мая 2015 в 13:59

    Здравствуйте. Нет ли не у кого прошивки для jlink v9.1 http://starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=24938&num=2.

    Ответить
  31. Дэн 20 июля 2017 в 23:41

    Всем час добрый. За долю малую кто-нибудь сможет помочь в адаптации прогера и доведения до рабочего состояния….

    Ответить
  32. Богдан 2 января 2018 в 10:29

    Уважаемые форумчане!
    ссылка на старые версии уже не работает
    http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
    старые версии выдаются в индивидуальном порядке.
    Нужна версия 4.24 под Linux 64. Кто может помочь?

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