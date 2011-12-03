Купил такую штуку на Aliexpress.com за $19.99. Примерно через месяц пришла посылка.

Качество платы порадовало, а вот пластик — ужасен( Кривой и с неприятным запахом. Кабель USB тоже не оч. пориятно пахнет)

Попробовал отладку STM32 по SWD — отлично!

Что касается слетающей прошивки — в коплекте пришла болванка, записанная до отказа стафом, в том числе прошивка и инструкции. Там два способа, один через JTAG который разведен, но не распаян (нет контактов и резисторов), и через загрузчик, правда я особо не вникал.

Я думал придется искать кейген для лицензии, но оказалось, в девайсе все лицензии уже зашиты — красота!

Серийной номер замазал, хотя зря, он не совпадает с реальным никак) Пласти кривой, ножки забили наклеить, но ничего, у меня от хаба остались)

Внутри

После пары тестов сразу вскрыл посмотреть.

Все аккуратно залужено, флюса не видно, давольно приятно.

На борту — AT91SAM7S64 и пара микросхем логики SN74ALVC164245.

В работе

Перед каждым действием предложение обновить прошивку — долго терпел, но потом согласился. Конечно странно, что на диске был софт версии 4.24, а прошивка гораздо старее.

Несколько мину в напряжении и ура, все прошло успешно! Прошивка была конца 2009 года. Все работает.

Дальше поставил последнюю версию J-Link, запустил коммандер, еще небольшое обновление и все отлично!

Что касается частоты SWD, то работают почти все до 2000 кГц и 4000 кГц. Хотя у меня отладка всегда стартует на 2000 кГц.

Очень приятно, что присутствуют такие вещи, как датчик напряжения таргета и датчик потребления тока.

Стафф

Продавец постарался подзавязку набить болванку. Во всем ее содержимом я не разобрался, хотя гугл транслейт мне помог в понимании китайского)

Болезнь китайских клонов — слетающая прошивка. Об этом позаботился продвиц и включил инструкции по прошивке и саму прошивку.

Предлогается два пути прошивки — через JTAG или SAM-BA. Разъем JTAG разведен. но нет ни контактов, ни резисторов, как можно видеть на фотках выше.

Я немного посмотрел инет и узнал, что для входа в режим программирования SAM-BA необходимо:

— кварц на 18.432 МГц, чтобы работать по USB — он установлен

— подтянуть пины TST, PA0, PA1, PA2 к высокому уровню не менее, чем на 10 секунд

— дальше, возможно отлючить питание и снова его подать

— прошить через утилиту

Скачать:

Прошивка V7 без ID bin hex

Прошивка V8 без ID bin hex

Прошивка v8 с ID 12345678 (j-link jlink v8 firmware) bin hex

Инстукция JTAG

Инструкция SAMBA

AT91-ISP v1.13

SAM-BA на сайте Atmel

Софт качается запросто с сайта произодителя при вврде любого серияника.

После прошивки сирийник (если его нет) выставляется в J-Link коммандере.

Образ китайского диска из комплекта (будет позже…)

И отдельно файлы http://depositfiles.com/files/wklopj39d

Сайт создателя http://www.armjishu.com/ — пустой

Магазин, указанный в посылке http://shop57926239.taobao.com/ с САБЖем за 75 чегото

Вот тут есть его девайс, в том числе и САБЖ за 80 чегото

Самоделки DIY j-link обсуждаются здесь:

Тут меня подтолкнули на написание этого безобразия

Страничка эмбеддера — Самодельный отладчик для ARM (j-link v5)

Китаёза-Link — Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru

Схема J-Link v7

Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)

Нашел разводку платы

И зачем нужна вторая микросхема

Стоимость AT91SAM7S64 — 250 рублей

Две штуки SN74ALVC164245DL — еще 100 руб

Плюс SMD разъемы, шлейф, кабель USB, корпус, уйма рассыпухи, плату травить… Самому делать будет дороже)

Дешевле — ST-Link, но прошивка только Versaloon, оригинальную никто не вытащил. А это значит отладка OpenOCD только в эклипсе или вообще GDB.

По поводу ошибки J-Link clone

Разъяснения по этому поводу даны тут: http://blog.fxdteam.com/?p=263

Забанены серийники: 11111117, 805306163, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001, 24446459 и т.д.

Выход из положения:

1. http://www.segger.com/j-link-older-versions.html

2. Выбираем 4.24f (На начало 2018 года скачать возможности больше нет. Нашел у себя 4.24a)

3. Вводим любые 8 цифр

4. Скачиваем и устанавливаем

5. Ищем по всем жестким дискам файл JLinkARM.dll и заменяем его старым файлом из c:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V424f\JLinkARM.dll

(IDE может использовать собственную dll, например c:\Keil_v5\ARM\Segger\JLinkARM.dll)

Проверено на Windows 8.1 x64

UPD Роман (https://www.diytronic.ru/) любезно поделился старыми версиями для Linux x86_64

На всякий случай продублировал на Google Drive