Купил такую штуку на Aliexpress.com за $19.99. Примерно через месяц пришла посылка.
Качество платы порадовало, а вот пластик — ужасен( Кривой и с неприятным запахом. Кабель USB тоже не оч. пориятно пахнет)
Попробовал отладку STM32 по SWD — отлично!
Что касается слетающей прошивки — в коплекте пришла болванка, записанная до отказа стафом, в том числе прошивка и инструкции. Там два способа, один через JTAG который разведен, но не распаян (нет контактов и резисторов), и через загрузчик, правда я особо не вникал.
Я думал придется искать кейген для лицензии, но оказалось, в девайсе все лицензии уже зашиты — красота!
Серийной номер замазал, хотя зря, он не совпадает с реальным никак) Пласти кривой, ножки забили наклеить, но ничего, у меня от хаба остались)
Внутри
После пары тестов сразу вскрыл посмотреть.
Все аккуратно залужено, флюса не видно, давольно приятно.
На борту — AT91SAM7S64 и пара микросхем логики SN74ALVC164245.
В работе
Перед каждым действием предложение обновить прошивку — долго терпел, но потом согласился. Конечно странно, что на диске был софт версии 4.24, а прошивка гораздо старее.
Несколько мину в напряжении и ура, все прошло успешно! Прошивка была конца 2009 года. Все работает.
Дальше поставил последнюю версию J-Link, запустил коммандер, еще небольшое обновление и все отлично!
Что касается частоты SWD, то работают почти все до 2000 кГц и 4000 кГц. Хотя у меня отладка всегда стартует на 2000 кГц.
Очень приятно, что присутствуют такие вещи, как датчик напряжения таргета и датчик потребления тока.
Стафф
Продавец постарался подзавязку набить болванку. Во всем ее содержимом я не разобрался, хотя гугл транслейт мне помог в понимании китайского)
Болезнь китайских клонов — слетающая прошивка. Об этом позаботился продвиц и включил инструкции по прошивке и саму прошивку.
Предлогается два пути прошивки — через JTAG или SAM-BA. Разъем JTAG разведен. но нет ни контактов, ни резисторов, как можно видеть на фотках выше.
Я немного посмотрел инет и узнал, что для входа в режим программирования SAM-BA необходимо:
— кварц на 18.432 МГц, чтобы работать по USB — он установлен
— подтянуть пины TST, PA0, PA1, PA2 к высокому уровню не менее, чем на 10 секунд
— дальше, возможно отлючить питание и снова его подать
— прошить через утилиту
Скачать:
Прошивка V7 без ID bin hex
Прошивка V8 без ID bin hex
Прошивка v8 с ID 12345678 (j-link jlink v8 firmware) bin hex
Инстукция JTAG
Инструкция SAMBA
AT91-ISP v1.13
Софт качается запросто с сайта произодителя при вврде любого серияника.
После прошивки сирийник (если его нет) выставляется в J-Link коммандере.
Образ китайского диска из комплекта (будет позже…)
И отдельно файлы http://depositfiles.com/files/wklopj39d
Сайт создателя http://www.armjishu.com/ — пустой
Магазин, указанный в посылке http://shop57926239.taobao.com/ с САБЖем за 75 чегото
Вот тут есть его девайс, в том числе и САБЖ за 80 чегото
Самоделки DIY j-link обсуждаются здесь:
Тут меня подтолкнули на написание этого безобразия
Страничка эмбеддера — Самодельный отладчик для ARM (j-link v5)
Китаёза-Link — Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru
Схема J-Link v7
Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)
Нашел разводку платы
И зачем нужна вторая микросхема
Стоимость AT91SAM7S64 — 250 рублей
Две штуки SN74ALVC164245DL — еще 100 руб
Плюс SMD разъемы, шлейф, кабель USB, корпус, уйма рассыпухи, плату травить… Самому делать будет дороже)
Дешевле — ST-Link, но прошивка только Versaloon, оригинальную никто не вытащил. А это значит отладка OpenOCD только в эклипсе или вообще GDB.
По поводу ошибки J-Link clone
Разъяснения по этому поводу даны тут: http://blog.fxdteam.com/?p=263
Забанены серийники: 11111117, 805306163, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001, 24446459 и т.д.
Выход из положения:
1. http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
2. Выбираем 4.24f (На начало 2018 года скачать возможности больше нет. Нашел у себя 4.24a)
3. Вводим любые 8 цифр
4. Скачиваем и устанавливаем
5. Ищем по всем жестким дискам файл JLinkARM.dll и заменяем его старым файлом из c:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V424f\JLinkARM.dll
(IDE может использовать собственную dll, например c:\Keil_v5\ARM\Segger\JLinkARM.dll)
Проверено на Windows 8.1 x64
UPD Роман (https://www.diytronic.ru/) любезно поделился старыми версиями для Linux x86_64
На всякий случай продублировал на Google Drive
Огромное спасибо дружище! Слетела у меня прошивка, какраз был нужен бинарник.
Все получилось, восстановил свой китайский девайс до 8 версии. Пришлось перевести инструкцию с китайского. В моем случае было две не распаянных перемычки.
1. Воткнул в USB шнурок и замкнул пинцетом на 30сек место первого джампера — чтоб до конца очистить память. Отсоединил шнурок.
2. Воткнул в USB -замкнул второй джампер на 30сек — восстановил загрузчик.
3. Поставил софт для «платы разработчика» на таком же контроллере.
J-link определился как эта плата и сам-бой прошил бинарник. Поставил софт Сеггера и автоматически обновил.
Все работает ок!
Респект автору за труды!
Расскажите, в какой инструкции нашли, и где находятся джамперы?
На очистку вижу в инструкции по JTAG, а по загрузчику вот нет.
Приветствую! На второй картинке в мануале по JTAG- это моя версия платы. Там одно посадочное место обведено красным кругом, а второе почему-то нет. Посадочные места рядом с маркировками кондеров С2 и С3. Так вот сначала замыкаются дорожки джампера между маркировками С3 и С4 — это приводит к стиранию всей памяти вместе с загрузчиком. Далее ОС вообще не видит девайс (пишет устройство USB не опознано).
Далее замыкаются контакты джампера рядом с С2 — восстанавливается оригинальный загрузчик. Вот перевод пункта из мануала по SAM-BA.
[[[ 步骤 2 恢复 BOOT
再次上电,(因固件已经擦除,此时 USB 出现不可识别的设备,不必理会)
拉高 TST(短接跳线)
等待 10 秒(实际测得最好等 25 秒以上).
断电.
恢复 TST.» — Шаг 2 для восстановления BOOT
Включите снова, (потому что прошивка была стерта, то есть не может распознать USB-устройств, не беспокойтесь)
Тянули TST (короткая перемычка)
Подождите 10 секунд (измеряемого лучшие 25 секунд и более).
Выкл.
Восстановление TST. ]]]
Далее программируем через самбу.
Есть кстати еще способ восстановления самбой через UART, UART может эмулировать JTAG. Нужно подпаяться к 35 и 34 ножке контроллера Tx and Rx (лучше не напрямую к чипу, а вызвонить дорожки и к ним). И в самбе выбрать соответствующий COM порт, а не USB, но скорость будет низкая.
Огромное спасибо за прошивку и Алексею за инструкцию по восстановлению, помогло!
Доброго времья суток ув.мастера. есть у меня программатор j link v8. Пару раз прошивал на нем принтеров. Вчера где то не так попаял и плата сгорела. Посла программатор не встал опрелелять аппаратов. Пишет: устр swd не обнаружена. Не нашел ядро. AIRprint 0x00000000. В чем может быт проблема, подскажите пжл.
Я думаю дело в том, что плата сгорела.
Слетела прошивка. Через SAM-BA прошил на SN-1. Не могу теперь поменять, ни залить свежую прошивку — программатор определяется, но не обновляется. Помогите советом.
Я думаю стоит еще раз попробовать отчистить прошивку и прошить заново прошивкой с забитым серийником, если не пойдет, то опять сбросить и прошить без серийника.
поправте ссылки
Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)
Ссылки корректные…
Cегодня плучит j-ink чинский.Попробовал обновить
он заблокировался. Проделал написанное выше со всеми тремя прошивками результат тотже ,до обновления пашет после обновления пропадает
конект. Может кто что подскажет?
fonivan@mail.ru
Версии программы, выше 4.24 не работают с китайским J-Link. Удалите ПО Segger и поставите версии 4.24. Перепрошивать J-Link не нужно.
Большое спасибо,все работает.
поправьте пожалуйста ссылки
«Вот нашел на ourdev.cn прошивку и схему j-link v8, пользуйтесь наздоровье)»
обе ссылки на схему .pdf
http://dl.dropbox.com/u/40556751/j-link/ourdev_481293.pdf
Исправил
Здравствуйте.
Получил китайский j-link с aliexpress, но диск уже не присылают 🙁
Поставил segger v4.52b видит его вроде без глюков, под рукой была плата с sam7x, заливает и читает нормально, больше ничего не пробовал, но просит обновится, а обновляться страшно.
Вопрос нужно обновится до или выше 4.10 для работы с keil, как я понял нужно ставить 4.24 с ссылки тут и согласится обновить?
Вы бы не могли этот диск куда-«нить» выложить?
1. Установите последнюю версию программы, согласитесь на обновление.
2. Удалите ПО, установите ПО версии 2.24.
Но ничего не могу обещать. Не хотите рисковать — установите 2.24 и обновитесь, все будет работать наилучшим образом.
Все что было интересного на диске, я в этой записи выложил.
Спасибо за оперативный ответ 🙂
Качаю 2.24а, попробую поставить и обновить ей j-link.
У них на сайте есть версии 2.24b,c,d,e,f, Вы их не пробовали?
Нет. Попробуйте. Потом поделитесь опытом)
Поставил 4.24а, обновил нормально, дальше терпения хватило до 2.24d :), обновиться не просит, эксперименты закончились на 4.36l, пока проблем нет, так и оставил.
спасибо за данную статью 🙂
Привет ,подскажите у вас на картинке где j-link
control Panel значение Endian Little 3.25V ,у меня
постоянно 0V и горит красным ,а не зеленым. И еще
как добраться до этого окна в 4.24 . В версии 4.42
в configurator exec showcongig работает ,а в 4.24
пишет error comand .
Отображается напряжение на пине Vref. Он обязательно должен быть подключен к напряжению питания целевого контроллера. По поводу окна ничего не могу подсказать.
После обновления прошивки до v4.52с стал матерится, что мол у вас клон и идете далеко в лес… Почитал тырнет, оказывается для восстановления работоспособности достаточно откатиться к старой версии JLinkARM.dll у меня была v4.15n и о чудо заработала хреновина.
😆 Слетела прошивка вот на таком же китайском j-link. Поставил прошивку V8 без ID, обновил, теперь работает даже на версии 4.54! Спасибо!
Автору и первому комментатору респект. Прошивка слетела на ровном месте, восстановил по инструкции.
😀
Получил из Китая клон J-Link V8. Диск с софтом пришёл неисправный. Подскажите, где скачать J-Link V4.24. Спасибо.
http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
качайте любую версию
вместо серийника — восемь любых цифр
Спасибо.
Все сделал по инструкции. Сначала Erase потом всстановление Dootloader’a Самба не видит.
Андрей используй старую Самбу с новой не пашет
подскажите , как попасть в контроль панель как на скринах в шапке .
Она появляется при запуске отладки.
прошивку ST-Link кстати вытащили на easyelectronix, если кому интересно
Дайте ссылку
Здравствуйте .Недавно приобрел jlink v8 для работы с tms470. Практики работы с этим устройством 0!!!В нете просмотрел очень много всего но толком ничего конкретного а сдесь ближе к теме,и потому прошу совета; как правильно установить и проверить его работоспособность,если это возможно.
Доброго дня мне нужно прошить JS28F128J3D75 http://www.carctools.ru/index.php/ru/shop-ru/shop-ru-2/for-repair/fl_js28f128j3d75140227141826140227141916
я им смогу ета сделать ?
Это у вас Intel 28F128J3. Интерфейс CFI. Про J-Link была информация, ищите https://www.google.ru/search?q=j-link+cfi+site:forum.segger.com Так же шьет http://de1fer.ru/?page_id=231
Hi
what windows version you need XP or win7?
I have accidentally deleted the firmware
thank you
все прискорбно.. после замыкания эрайз включаем питание .. отключаем питание размыкаем клеар .
все чистый чип..
далее замыкаем тест включаем питание на 10 сек.. отключаем питание размыкаем. включаем питание..
находится устройство ставим драйвера..
далее самбой подсовываем прошивку..
и вуаля все работает кроме отладки…
отладка только в иаре…
мля.. помогите с лицензией.. как востановить..
отвечу сам.. вроде работает по jtag.. поправьте комент
На electronics.ru я выложил прошивку 4.88 от 17.07.2014 если кому надо http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59841&st=540
Hello people, I can not install the driver
thank you
PЗдравствуйте товарищи! Тут такое дело… в китайском заряднике IMAX B6AC+ есть китайский микроконтроллер NUVOTON M0517LBN, так вот, если кто может помочь залить прошивку в него буду благодарен. Программер ради этого покупать не хочу, задача разовая, сам я не специалист по контроллерам, а вариант наставить зарядник на путь истинный есть https://groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/VATJQ4-GpVE%5B1-25-false%5D
Алгоритм для перепрошивки по SAM-BA:
1. Отключить от USB
2. Перемычка на Erase
3. Подключить к USB
4. Ждать 25 сек.
5. Отключить от USB
6. Убрать перемычку Erase
7. Перемычка на TST
8. Подключить к USB
9. Ждать 25 сек.
10. Отключить от USB
11. Подключить к USB
12. Запустить SAM-BA(выбираем нужный COM и board: at91sam7s64-ek), передать v8_ID-___.bin
13. Отключить от USB
14. Подключить к USB –> Должен определиться как J-link
15. Запустить j-link commander
16. Отказаться от обновления прошивки
17. В командной строке пишем (в качестве серийного номера 8 рандомных цифр): Exec SetSN=XXXXXXXX
18. Закрыть j-link commander
19. Отключить от USB
20. Подключить к USB
21. Запустить j-link commander
22. Согласиться обновить прошивку
23. Пользуемся J-Link PLUS V8
Спасибо за подробный алгоритм. Я думаю, между 10 и 11 пунктом не хватает «Убрать перемычку TST».
Извиняюсь, по 12 пункту не въеду, что значит «выбираем нужный порт» ? Если я выбираю из предлагаемых СОМ портов, то пишет «no valid processor ID found», если выбираю предлагаемый \jlink\ARM0, то пишет, что напруга менее 1 вольта. Процессор естетственно выбираю правильно (at91sam7s64-ek).
12. Запустить SAM-BA ( не включаем лок(lock) флеш после прошивки)
Экспериментировал со своим и получил интересный результат. После покупки при первом подключении в Keil обновил прошивку до 4.80. прошло время и появилась новая версия Keil и с ней прошивка 4.96. Прошил и девайс умер. Залил через SAM-BA китайскую прошивку. Девайс ожил обновил на версию 4.80. Думаю дай попробую по новей 4.88 прошиваю через J-Link Configurator и девайс умирает. У меня появились подозрения. После прошивки SAM-BA спрашивает заблокировать что то там. Я ей говорю нет. И еще когда обновление прошивки проходит удачно в самом начале на нем тухнет лампочка, а когда не удачно нет. И еще во всех случаях неудачного обновления оно было вторым. Решил проверить и правда. Например Китайская -> 4.80 -> 4.96 Не прошло на 4.80 обновился, а при попытке обновиться на 4.96 умер. Попробовал с китайской напрямую на 4.96 и он обновился без вопросов. Во всех экспериментах получалась, что вторая прошивка его убивала заливал китайскую с диска (версию не смотрел) и без проблем обновлялся на любую которая под руку попадала (4.88, 4.90, 4.96g).
Купил китайский клон, юзал некоторое время и он вдруг решил умереть, слетела прошивка.
обновил в соответствии с инструкцией от zhenux , файл прошивки брал из статьи «Прошивка V8 без ID bin» вписал серийник, обновил софт
никк не желает работать отладка
как заставить её работать?
Здравствуйте. Нет ли не у кого прошивки для jlink v9.1 http://starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=24938&num=2.
Всем час добрый. За долю малую кто-нибудь сможет помочь в адаптации прогера и доведения до рабочего состояния….
Уважаемые форумчане!
ссылка на старые версии уже не работает
http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
старые версии выдаются в индивидуальном порядке.
Нужна версия 4.24 под Linux 64. Кто может помочь?
Возможно я могу помочь. Есть версии:
JLink_Linux_V478k_x86_64.tgz
JLink_Linux_V484f_x86_64.tgz
JLink_Linux_V492_x86_64.tgz
JLink_Linux_V494i_x86_64.tgz
Если надо, то оставляй координаты.
Только что проверил — JLink_Linux_V484f_x86_64 работает точно.
Добавил файлы Романа в конец статьи